Yerköy'de ücretsiz yaz spor okulu

Yerköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Karaca, yaz spor okullarının başladığını söyledi.

Karaca, yaz spor okullarının ücretsiz katılım sağlamak isteyenlerin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne müracaat edebileceklerini belirtti.

Karaca, "Aerobik ve plates, voleybol, güreş, tekvando, kick boks ve futbol branşlarında kurslarımız başladı. Spor, eğitim hayatının en önemli parçalarından biridir. Yerköylü çocuklar ve gençler her alanda olduğu gibi sporda da çok başarılı. Herkesi ücretsiz kurslarımıza davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA