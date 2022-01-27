Yerköy Belediyesi ve HİYADER sokak hayvanları aç bırakmıyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hayvanları İçin Yaşam ve Adalet Derneği (HİYADER) üyeleri ve Yerköy Belediyesi ekipleri, ilçede soğuk ve kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirlenen noktalara yem ve mama bırakıyor.

HİYADER üyesi Fahri Genç, belediye ekipleriyle birlikte cadde ve sokakları gezerek hayvanlar için yiyecek bıraktıklarını söyledi.

Yerköy Belediye Başkanlığı, Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve HİYADER Yerköy gönüllü besleme grubu üyelerinin ilçedeki sokak hayvanlarına sahip çıktığını belirten Genç, "Yoğun kar yağışı oldu. Sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bizler de onlara yardımcı olmak üzere çeşitli notlara mama ve yiyecek bırakıyoruz. Bizlere destek veren tüm kurum temsilcilerimize teşekkür ediyorum." dedi.