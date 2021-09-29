Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz, yol çalışmalarını inceledi

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Karacaşar, Hüyük ve 60 Evler Mahallesi'nde süren kilitli taş parke çalışmalarını inceledi.

Daha modern ve yaşanabilir bir ilçe için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Yılmaz, üç mahallede başlanan kilitli taş döşeme çalışmalarının tamamının belediyenin öz kaynakları tarafından karşılandığını aktardı.

Yılmaz, çalışmaların tamamlanmasıyla üç mahallenin yılardır süre gelen yazın tozdan, kışın ise çamurdan kurtulmuş olacağını ifade ederek, "Mahallelerimizde, ana yollar, ara cadde ve sokakların yani 65 bin metrekarelik alanın kilitli taş parke çalışması en kısa zamandan tamamlanacaktır. Kilitli taş parke çalışmaları yanı sıra yağmur oluğu ve bordür taş döşemesi yapılmaktadır. Göreve geldiğimiz günden itibaren hep insan odaklı çalışmalar yürütmekteyiz. Her bir projemizi gerçekleştirdikçe şehrimize ve insanımıza olan vefa borcumuzu ödeyecek ve hayallerimizin şehrini inşa edeceğiz. Şimdiden mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Başkan Yılmaz'a, Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Kaplan eşlik etti.