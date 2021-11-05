Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz'a mahalle muhtarından teşekkür plaketi

Yerköy Hüyük Mahallesi muhtarı Hasan Arslan, mahallesinde belediye ekipleri tarafından yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz'a teşekkür plaketi verdi.

Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz'ı ziyaret eden Arslan, Yerköy Belediyesince önemli hizmetlerin yapıldığını ve mahallenin çehresinin değiştiğini belirterek, hizmetlerin mahalleye değer kattığını ifade etti.

Belediye Başkanı Yılmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Arslan'a teşekkür etti.

Yılmaz, "Hüyük, Karacaşar ve 60 Evler mahallelerinde bulunan cadde ve sokaklarda ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Seçim vaatlerimiz arasında yer alan bu üç mahallemiz, yılardır süre gelen yazın tozdan, kışın çamurdan inşallah en kısa zamanda kurtulacak. Göreve geldiğimiz günden itibaren hep insan odaklı çalışmalar yürütmekteyiz. İlçemize olan vefa borcumuzu ödeyecek ve hayallerimizin şehrini inşa edeceğiz. Şimdiden mahalle sakinlerimize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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