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Vali Hacıbektaşoğlu Çevre Haftası heyetini ağırladı

Vali Hacıbektaşoğlu Çevre Haftası heyetini ağırladı
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Çevre Haftası dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Öztürk ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Görüşmede çevre etkinlikleri ve sürdürülebilir çevre çalışmaları ele alındı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Çevre Haftası dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Zonguldak İl Müdürü Hasan Öztürk ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Çevre Haftası kapsamında il genelinde düzenlenecek etkinlikler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca çevrenin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar ile sürdürülebilir çevre anlayışının geliştirilmesine ilişkin faaliyetler ele alındı.

Çevre bilincinin artırılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması amacıyla yürütülen projelerin önemine dikkat çekildiği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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