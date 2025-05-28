Zonguldak'taki Kur'an Kursu Öğrencileri İstanbul'u Ziyaret Etti

Zonguldak İl Müftülüğü 'ne bağlı Acılık Tuğba Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrenciler, yıl sonu etkinliği kapsamında İstanbul gezisine katıldı.

Gezi programında öğrenciler, İslam dünyasının simge yapılarından Ayasofya başta olmak üzere Sultanahmet Camii ve Çamlıca Camii'ni ziyaret etti. Manevi atmosferi yerinde hisseden öğrenciler, camilerde yapılan rehberlik eşliğinde mimari ve tarihi bilgiler de edindi.

Etkinlik kapsamında İstanbul Boğazı'nda düzenlenen tekne turuna da katılan kursiyerler, şehrin eşsiz siluetini denizden izleme fırsatı buldu. İl Müftülüğü, bu tür organizasyonlarla öğrencilere hem sosyal hem de kültürel anlamda unutulmaz deneyimler kazandırmayı amaçladıklarını belirtti. - ZONGULDAK