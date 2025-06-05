Zonguldak'ta YKS Adayları İçin Nüfus Müdürlükleri Hafta Sonu Açık Tutulacak

Zonguldak'ta YKS Adayları İçin Nüfus Müdürlükleri Hafta Sonu Açık Tutulacak
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2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için Zonguldak'ta bazı nüfus müdürlükleri, sınav adaylarının kimlik işlemlerini yapmaları amacıyla hafta sonu açık tutulacak. Adayların kimlik kartı başvurularının alınacağı belirtiliyor.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında, sınava katılacak adayların kimlik işlemlerini yapabilmeleri amacıyla Zonguldak'ta bazı nüfus müdürlükleri hafta sonu açık tutulacak.

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 07.00-17.00 ve 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 07.00-15.30 arasında, Merkez ilçe Nüfus Müdürlüğü, Karadeniz Ereğli ilçe Nüfus Müdürlüğü ve Çaycuma ilçe Nüfus Müdürlüğü hizmet vermeye devam edecek.

Uygulama kapsamında, sınava girecek adayların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (T.C.K.K.) başvuruları bu günlerde alınabilecek. Yetkililer, adayların sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına kimlik kartlarını zamanında temin etmeleri gerektiğini vurguladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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