Zonguldak'ta Yaşlılar Haftası etkinlikleri başladı

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Birimi bünyesinde hizmet alan vatandaşlara yönelik 18-24 Mart Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında yaşlıları evlerinde ziyaret edilerek çiçek takdim edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Hasret Birinci, Evde Sağlık Hizmetlerinde görevli Geniatri Uzmanı Dr. Hilal Heybeli, Dr. Sercan Demir, Gerentoloji Uzmanı Özge Aydın, Sağlık Memuru Muhammet Akkaya tarafından yaşlı hastaları evlerinde ziyaret edilerek bu anlamlı günlerini çiçek vererek kutladılar.

Bahçelievler Mahallesinde ikamet eden 90 yaşındaki Huriser Çubukçu ile 83 yaşındaki Ahmet Koçak evlerinde ziyaret edilmelerinden dolayı çok memnun kaldıklarını ifade ederek sağlık ekiplerine teşekkür ettiler. - ZONGULDAK