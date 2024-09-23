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Zonguldak'ta TCDD Tuvaletinin Yalnızca Yolculara Hizmet Vermesi Tepki Topladı

Zonguldak'ta TCDD Tuvaletinin Yalnızca Yolculara Hizmet Vermesi Tepki Topladı
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Çaycuma ilçesinde TCDD'ye ait umumi tuvaletin sadece yolculara hizmet vermesi ve gün boyunca kapalı kalması, vatandaşların tepkisini çekti. Bileti olmayanlar, bu uygulamanın adaletsiz olduğunu ifade etti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde TCDD'ye ait umumi tuvaletin sadece yolculara hizmet vermesine vatandaşlardan tepki geldi.

İlçeye bağlı İstasyon Mahallesi'nde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait tuvalet, sadece bileti olan yolculara hizmet veriyor. Tuvaletin günün her saati kapalı olması, sadece bileti olan yolculara anahtarlarının verilmesi tepkilere neden oluyor. Bileti olmayan vatandaşlar, "Böyle bir ayrım yapılması üzücü. TCDD'nin bu doğru olmayan uygulamadan dönmesini bekliyoruz" diyerek tepki gösterdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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