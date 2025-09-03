Zonguldak'ta Sigara Zararlarına Dikkat Çekildi

3-4 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sigaranın zararlarına dikkat çekildi.

"Nefesiniz Dumansız, Hayatınız Sağlıklı" temasıyla düzenlenen program çerçevesinde Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya ve ilçe idari amirleri, işyerlerini ziyaret ederek farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde Kaymakam Kaya ve beraberindeki heyet, sigara kullanımının sağlık üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Dumansız hava sahası oluşturulmasının önemine vurgu yapılan etkinlikte, işyeri çalışanlarıyla birebir görüşmeler yapılarak sigarasız yaşamın faydaları, bağımlılıktan korunma yolları ve sigara kullanımının yasak olduğu alanlar konusunda bilgi paylaşıldı. - ZONGULDAK