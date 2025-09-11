Zonguldak'ta Sağlık Çalışanlarına Gece Denetimi Yapıldı

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kamu Hastanelerinin acil servisleri, yoğun bakım üniteleri, 112 acil çağrı merkezinin yanı sıra 112 istasyonlarına gece saatlerinde ani denetim yapılarak sağlık çalışanları hem denetlendi hem de ziyarette bulunuldu.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gün, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Bilal Cin ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm.Dr. Pınar Menderes Turhan tarafından gece saatlerinde yapılan denetimlerde sağlık hizmetinin hizmetlerinin işleyişini yerinde görmek ve takip etmek amacıyla görevli doktorlardan ve yardımcı sağlık personellerinden bilgiler alındı.

Özellikle acil servislerinin yoğunluğu ve işleyişi konularında denetim ve ziyaretlerde bulunduklarını belirten Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Mustafa Özkan Gün şöyle dedi:

"Sağlık alanında yapılan çalışmalarımızı yerinde görmek ve denetlemek için, Merkez bir no 'lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu, 112 Çağrı Merkezi Komutayı ve Atatürk Devlet hastanesi Acil Servis ve Yoğun Bakım Ünitelerini ziyaret ettik. Gerek hasta ve hasta yakınlarını ile gerekse sağlık çalışanlarımızı ile görüşerek bilgi alış verişinde bulunduk. Sağlık çalışanı arkadaşlarımızın özverili ve gayretli çalışmalarını yakından görmekten ayrıca memnuniyet duyduk. Bundan sonra denetim ve ziyaretlerimizi belirli aralıklarla devam ettireceğiz." - ZONGULDAK