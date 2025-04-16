Zonguldak'ta Roman Kültürü Etkinlikleriyle Tanıtıldı

Zonguldak'ta Roman kültürünün renkli dünyası, Zonguldak Yeşilay Şubesi'nin öncülüğünde TOBB Uzunmehmet Ortaokulu önünde düzenlenen coşkulu etkinliklerle tanıtıldı. Etkinlik, okul öğrencileri, veliler, öğretmenler ve Yeşilay gönüllülerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Program boyunca Roman kültürünün coşkulu, hareketli ve yaşam dolu yönleri sahneye taşındı. Müzik ve dans gösterileriyle başlayan etkinlikte, öğrenciler Roman ezgileri eşliğinde performanslar sergilerken, veliler ve öğretmenler de ritme ayak uydurarak bu renkli ortama ortak oldu.

Etkinlikte sadece eğlence değil, farkındalık da ön plandaydı. Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tanıtılarak, bağımlılıkla mücadelede sunulan ücretsiz ve gizlilik esaslı psikolojik destek hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara sigara, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığı gibi konularda bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Çocuklar için boyama alanları, denge ve dikkat oyunları, mini yarışmalar ve balon etkinlikleri gibi çeşitli aktivitelerle eğlenceli bir ortam sağlandı. Kurulan Yeşilay standında çocuklara küçük hediyeler, rozetler ve balonlar dağıtıldı.

Zonguldak Yeşilay Şube Başkanlığınca yapılan açıklamada, "Roman vatandaşlarımızın kültürel zenginliğimizi renklendiren, toplumsal çeşitliliğimize değer katan önemli bir parça olduğunu düşünüyoruz. Bu tür etkinliklerle hem kültürel görünürlüğü artırmak hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirmek istiyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın ve ailelerimizin bağımlılık konusunda bilinçlenmesi için sahada aktif olmaya devam edeceğiz" dedi.

Etkinlik, hatıra fotoğrafları ve ikramlarla son buldu. - ZONGULDAK