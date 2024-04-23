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Zonguldak'ta Pazaryeri Esnafı Çocukların 23 Nisan Gösterisini İstedi

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Zonguldak'ın Çatalağzı Beldesi'nde pazaryeri esnafının talebi üzerine çocuklar 23 Nisan gösterisini pazaryerinde sergiledi.

Zonguldak'ta pazaryeri esnafının yoğun talebinin ardından çocuklar caddede yaptıkları 23 Nisan gösterisini pazaryerinin olduğu bölgeye taşıdı.

Zonguldak Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı Beldesinde Işıkveren Ortaokulunda eğitim gören çocuklar 23 Nisan gösterisini cadde boyu halka açık şekilde sergiledi.

Çatalağzı Beldesinde geleneksel salı günü pazarının kurulduğu bölümde gösteriye şahit olan esnaflar görevli öğretmenlerden ricada bulunarak gösterinin pazaryerinde de sergilenmesini istedi.

Talep üzerine esnafı kırmayan görevli öğretmenler öğrenciler ile birlikte pazaryerinin olduğu bölgede Trampet gösterilerine devam etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çatalağzı Zonguldak 23 Nisan Yerel Yaşam Güncel Haberler

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