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Zonguldak'ta Özel Bireylere Doğum Günü Kutlaması

Zonguldak'ta Özel Bireylere Doğum Günü Kutlaması
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Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Devrek Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde Kasım ayında doğan 5 özel bireyin doğum günlerini kutladı. Etkinlikte sıcak anlar yaşandı ve bireylere hediyeleri takdim edildi.

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Devrek Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi (ADM) Müdürlüğü'nde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

İl Müdür Yardımcısı Evren Erkadam ve merkez personelinin katılımıyla, Kasım ayında doğan ve merkezden hizmet alan 5 özel bireyin doğum günleri kutlandı. Kutlama sırasında bireylere hediyeleri takdim edilirken, etkinlik boyunca sıcak ve samimi anlar yaşandı. Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, özel bireylerin sosyal yaşamda yer almalarına katkı sağlamak amacıyla bu tür etkinliklere devam edeceğini belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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