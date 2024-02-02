Zonguldak'ta hemzemin geçitte arızalanan bariyer kazaya davetiye çıkartıyor.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı Beldesi'nde, Işıkveren mevkisinde bulunan bir hemzemin geçitte bir ay içinde iki kez meydana gelen bariyer arızası, bölge sakinleri ve o yolu kullanan sürücüleri tedirgin etti. Hemzemin geçidin işlevsiz hale gelmesi, güvenlik endişelerine yol açtı. Arıza, belde üzerinde seyir halinde olan sürücüler tarafından fark edildi.

Öte yandan bazı sürücüler, hemzemin geçidinin sürekli arızalanmasından rahatsız olduklarını ve bir an önce çözüm bulunmasını istedi. Özellikle tren geçişlerinde güvenlik risklerini artırıyor. - ZONGULDAK