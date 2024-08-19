Zonguldak'ta güvenlik ve asayiş toplantısı düzenlendi

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında düzenlenen "Haftalık İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" geniş bir gündemle gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Jandarma Komutan Vekili Albay Orhan Kaş ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen de katıldı. Toplantıda, Zonguldak genelinde asayişin temini ve korunması, uyuşturucu ile mücadele stratejileri, terörle mücadeleye yönelik alınacak önlemler, siber suçlarla etkin mücadele yöntemleri, trafik güvenliğinin artırılması, mali ve organize suç örgütlerine karşı yürütülen operasyonların güçlendirilmesi, düzensiz göçle mücadelede alınacak tedbirler ve orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yapılması gereken çalışmalar gündemin ara başlıkları arasında yer aldı.

Vali Hacıbektaşoğlu, toplantıda alınan kararların titizlikle uygulanacağını belirterek, Zonguldak genelinde güvenliğin sağlanması ve halkın huzurunun korunması için tüm kurumların koordinasyon içinde çalışacağını vurguladı. - ZONGULDAK