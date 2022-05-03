Zonguldak'ta gazeteciler bayramlaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta gazeteciler bayramlaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Zonguldak'ta gazeteciler bayramlaştı

Zonguldak'ta gazeteciler bayramlaşma programı gerçekleştirdi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta gazeteciler bayramlaşma programı gerçekleştirdi.

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'nde gerçekleştirilen bayramlaşmada Başkan Derya Akbıyık, gazetecilerle bir araya geldi. Bayramlaşma için cemiyete gelen gazetecilere ikramlarda bulunuldu. Akbıyık, gazetecilerin bayramını kutladı. ZGC'nin pandemiye rağmen geçen yıl da bayramlaşma programı yaptığını hatırlatan Başkan Akbıyık, "Bu sefer daha serbest tabi daha iyi oldu. Geleneksel bayramlaşma törenimizi bütün yapıyoruz, dün protokol bayramlaşması vardı. Pandemiden sonra ilk defa bayramlar yapılıyor. Bu havayı özlemişiz. Herkes birbirine sarılıyor. ZGC olarak geleneksel bayramlaşmamızı yapıyoruz. Tüm STK'ların örnek almasını istiyoruz" diye konuştu. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Derya Akbıyık, Zonguldak, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title