Zonguldak'ta Filistin İçin Protesto Düzenlendi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, Devrek Birlik Kardeşlik Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze'ye giden yardım gemisine destek olmak amacıyla basın açıklaması düzenlendi.

Cumhuriyet Alanı'nda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açıklamaya, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş destek verdi. Platform adına açıklamayı okuyan Hacı Ahmet Ağa Cami İmam Hatibi Aydın Çolpa, toplanma amaçlarının "işgalci İsrail'in Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırılarını lanetlemek ve abluka altındaki Gazze'ye bir nefes olmak için sefere çıkan Sumud Gemisi'ne sahip çıktıklarını ilan etmek" olduğunu söyledi.

Filistin davasının sadece bir coğrafya meselesi değil, tüm ümmetin onur ve izzet meselesi olduğunu belirten Çolpa, "Gazze; çocukların açlıkla sınandığı, kadınların gözyaşına mahküm edildiği, masumların bombalar altında can verdiği bir beldeye dönüştürülmüştür. Yıllardır süren bu kuşatma, dünyanın gözleri önünde devam etmektedir" dedi.

Sumud Gemisi'nin sadece gıda ve ilaç değil, insanlığın onurunu, vicdanını ve özgürlük mücadelesini taşıdığını vurgulayan Çolpa, şu çağrıda bulundu:

"Buradan tüm dünyaya sesleniyoruz: İsrail'in yıllardır süren işgaline, zulmüne ve ablukasına derhal son verilmelidir. Gazze'ye insani yardımların önü açılmalı, çocukların ve masumların feryadı dindirilmelidir. Kudüs, bizim kırmızı çizgimizdir. Gazze, bizim vicdanımızdır."

Açıklama, "Kahrolsun Siyonizm", "Kudüs Elbet Kurtulacak" ve "Yaşasın Özgür Filistin" sloganlarının ardından sona erdi. - ZONGULDAK