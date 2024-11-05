Zonguldak'ta Elpek-Pelemet Bezi İçin Toplantı Düzenlendi

Zonguldak'ta "Elpek-Pelemet Bezi"nin gelecek kuşaklara aktarılması için toplantı düzenlendi.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, şehrin değerlerinden "Elpek-Pelemet Bezi"nin geçmişten günümüze aktarılması ve kaybolmaya yüz tutmuş bu kültürel mirasın gelecek nesillere taşınması amacıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıya, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Bakanlık Müşaviri Dilek Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Emine Yılmaz Can, Zonguldak Kömür Jeoparkı Müdürü Gülsüm Yılmaz, Olgunlaşma Enstitüsü ve Halk Eğitimi Merkezi müdürleri katılım sağladı.

Toplantıda, Elpek-Pelemet bezinin tarihi, kullanım alanları, unutulmaya yüz tutmuş el sanatları arasında yer alan bu değerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yapılması gerekenler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantının ardından Çaycuma ve Kdz. Ereğli Halk Eğitimi Merkezi Müdürleri, Elpek-Pelemet bezinden üretilen çeşitli ürünleri tanıtarak katılımcılara sundu. - ZONGULDAK