Zonguldak'ta Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü bayraklı deniz gösterisiyle kutlandı

Zonguldak'ta Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü bayraklı deniz gösterisiyle kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü kapsamında Zonguldak Limanı'nda römorkörler ve teknelerin katılımıyla bayrak ve su gösterisi düzenlendi. Römorkörler bayraklı geçiş yapıp su püskürttü; vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izledi.
Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla römorkörler ve teknelerin katılımıyla denizde bayrak ve su gösterisi düzenlendi.
Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Zonguldak Limanı'nda deniz gösterisi gerçekleştirildi. Türk bayraklarıyla donatılan römorkörler ve tekneler, limanda bayraklı geçiş yaptı. Denizde gerçekleştirilen gösteride römorkörler, havaya metrelerce su püskürterek görsel şölen oluşturdu.
Römorkörlerin su gösterisi ve teknelerin bayraklı geçişini vatandaşlar deniz kenarından ilgiyle izledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı