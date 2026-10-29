Zonguldak'ta Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü bayraklı deniz gösterisiyle kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla römorkörler ve teknelerin katılımıyla denizde bayrak ve su gösterisi düzenlendi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Zonguldak Limanı'nda deniz gösterisi gerçekleştirildi. Türk bayraklarıyla donatılan römorkörler ve tekneler, limanda bayraklı geçiş yaptı. Denizde gerçekleştirilen gösteride römorkörler, havaya metrelerce su püskürterek görsel şölen oluşturdu.

Römorkörlerin su gösterisi ve teknelerin bayraklı geçişini vatandaşlar deniz kenarından ilgiyle izledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı