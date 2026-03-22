Zonguldak'ta bin 671 personelle bayram mesaisi

Zonguldak Valiliği, bayramın ikinci gününde il genelinde uygulanan güvenlik tedbirlerinin titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı. Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, vatandaşların bayramı huzur içinde geçirebilmesi amacıyla toplam 229 ekip ve 1671 görevli personelin sahada aktif olarak çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Trafikte ve tüm yaşam alanlarında kurallara uymanın hem bireysel güvenlik hem de başkalarının huzuru için büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, küçük bir ihmalin büyük üzüntülere yol açmaması için vatandaşların dikkatli olmaları istendi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı