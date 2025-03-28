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Zonguldak'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Zonguldak'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı
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Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında geniş katılımlı bir asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Terörle mücadele, kaçak maden ocakları, uyuşturucu ile mücadele ve yangın önleme tedbirleri gibi önemli konular ele alındı. Ayrıca Ramazan Bayramı öncesi huzur ve güven ortamının sağlanması için koordinasyon toplantısı yapıldı.

Zonguldak'ta geniş katılımlı asayiş ve güvenlik toplantısı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında yapıldı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Muammer Balcı, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, TCSG Bot Komutanı Hayrettin Selimoğlu ve ilgili kurum yetkilileri katıldı. Toplantıda, terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, kaçak maden ocaklarına yönelik denetimler, mali ve organize suçlarla mücadelede gelinen son durum, uyuşturucuyla mücadele kapsamında devam eden faaliyetler ve asayişin genel durumu ayrıntılı şekilde ele alındı. Düzensiz göçle mücadele çalışmaları, okul çevrelerinde güvenliğin artırılmasına yönelik uygulamalar ve siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen yöntemler de değerlendirilen konular arasında yer aldı.

Yangın riskine karşı il genelinde kamu ve özel sektör binalarında önleyici tedbirlerin artırılması amacıyla kurulan Yangın Önleme ve Korunma Komisyonu'nun çalışmaları gözden geçirildi. Sahipsiz hayvanlara yönelik bakım, koruma ve barınma faaliyetleri konuşuldu.

Toplantının önemli gündem başlıklarından biri, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların bayramı huzur ve güven ortamında geçirebilmeleri amacıyla yürütülecek çalışmalar oldu. Bu kapsamda, trafik düzeni, asayişin sağlanması ve kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi için il genelinde planlanan uygulamalar kurumlar arası koordinasyonla ele alındı.

Acil durumlar için vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak en hızlı şekilde gerekli desteğe ulaşmaları gerektiği vurgulandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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