Zonguldak'ta Arızalanan Motosiklet Başka Bir Motosikletle Çekildi

Zonguldak'ta Arızalanan Motosiklet Başka Bir Motosikletle Çekildi
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Zonguldak'ta yolda arızalanan bir motosiklet, başka bir motosiklet sürücüsü tarafından halatla çekilerek ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ta yolda arızalanan motosiklet, başka bir motosiklet sürücüsü tarafından halata bağlanarak çekildi.

Olay, Zonguldak Alaplı ile Ereğli arası plajlar mevkiinde meydana geldi. Yolda arızalanan motosiklet, başka bir motosiklet sürücüsü tarafından halata bağlanarak çekildi. Öndeki motosiklet sürücüsü arızalanan motosikletle arasına halat bağlayarak trafikte uzun süre bu şekilde ilerledi.

O anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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