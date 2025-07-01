Zonguldak'ta Arızalanan Motosiklet Başka Bir Motosikletle Çekildi

Zonguldak'ta yolda arızalanan motosiklet, başka bir motosiklet sürücüsü tarafından halata bağlanarak çekildi.

Olay, Zonguldak Alaplı ile Ereğli arası plajlar mevkiinde meydana geldi. Yolda arızalanan motosiklet, başka bir motosiklet sürücüsü tarafından halata bağlanarak çekildi. Öndeki motosiklet sürücüsü arızalanan motosikletle arasına halat bağlayarak trafikte uzun süre bu şekilde ilerledi.

O anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. - ZONGULDAK