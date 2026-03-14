Haberler

Zonguldak'ta 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı töreninde sağlık çalışanları bir araya geldi. Programda, sağlık sistemine dair önemli mesajlar verilerek, tarihsel önemi vurgulandı.

Zonguldak'ta 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende sağlık çalışanları bir araya geldi. Valilik binası önünde gerçekleştirilen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sağlık sistemine ilişkin önemli mesajlar verildi.

Törene; Hande Aydemir, Şenol Yavuz, Levent Atik, Muzaffer Parlak, Zihni Yamak, Nevzat Çimenoğlu, Serhat Bilir ve Ulufer Çelebi katıldı. Törende basın açıklamasını okuyan Dr.Nevzat Çimenoğlu, 14 Mart tarihinin yalnızca bir bayram günü olmadığını, aynı zamanda önemli bir tarihsel miras taşıdığını vurguladı. Çimenoğlu, 14 Mart 1827'de modern tıp eğitiminin başlamasının yıl dönümünün kutlandığını hatırlatarak, 14 Mart 1919'da işgal altındaki İstanbul'da tıbbiyelilerin gösterdiği direnişe dikkat çekti.

Bu tarihsel duruşun hekimliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda topluma karşı sorumluluk taşıyan bir görev olduğunun göstergesi olduğunu belirten Çimenoğlu, 14 Mart tarihinin aynı zamanda direniş ve sorumluluk günü olduğunu ifade etti.

Tören, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlaması ve hekimlik mesleğinin değerine vurgu yapılmasıyla sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

