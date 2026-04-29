Zonguldak'ta 1 Mayıs Kutlama Programı Açıklandı

Zonguldak 1 Mayıs Tertip Komitesi, 1 Mayıs için hazırladıkları programı kamuoyuna sundu. Madenci Anıtı'nda düzenlenen programa, sendika yöneticileri, şube başkanları, çeşitli işçi sendikalarının temsilcileri, meslek odaları ile çok sayıda emek ve demokrasi platformu bileşeni katıldı.

Demokrasi Platformu Sözcüsü Erdoğan Kaymakçı, yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ın yalnızca bir kutlama günü olmadığını, emeğin hak arayışının, dayanışmanın ve ortak mücadelenin en güçlü şekilde ifade edildiği tarihsel bir gün olduğunu vurguladı. Son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar, artan hayat pahalılığı ve emekçilerin yaşadığı geçim sorunlarına dikkati çeken Kaymakçı, bu nedenle 1 Mayıs'ta alanlarda daha güçlü bir katılım sağlanmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Tüm emekçileri, emeklileri, gençleri ve emeğe saygı duyan herkesi 1 Mayıs'ta Madenci Anıtı'nda buluşmaya davet eden Kaymakçı, "Bu meydanlar alın terinin, emeğin ve dayanışmanın sesinin yükseldiği alanlardır. Haklarımızı, taleplerimizi ve dayanışmamızı hep birlikte daha güçlü haykırmak için tüm halkımızı alanlara bekliyoruz" dedi.

Program kapsamında saat 13.00'te İstasyon Caddesi'nde toplanılacağını belirten Kaymakçı, kortejler eşliğinde Madenci Anıtı'na yürüyüş gerçekleştirileceğini ifade etti.