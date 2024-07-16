Üye Girişi
Haberler

Zonguldak Sosyal Gelişim Derneği Aşure Günü'nde Tatlılarını Halkla Paylaştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Sosyal Gelişim Derneği, Aşure Günü sebebiyle hazırladıkları aşure tatlılarını Zonguldak halkı ile paylaştı. Dernek Başkanı Hüseyin Kurt, Vergi Dairesi önünde gerçekleştirilen aşure ikramı etkinliği hakkında önemli bilgiler verdi. Bu anlamlı günü anmak ve toplumsal birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, halktan büyük ilgi gördü.

Zonguldak Sosyal Gelişim Derneği, Aşure Günü sebebiyle hazırladıkları aşure tatlılarını Zonguldak halkı ile paylaştı.

Dernek Başkanı Hüseyin Kurt, Vergi Dairesi önünde gerçekleştirilen aşure ikramı etkinliği hakkında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 10 Muharrem 1446 aşure günü sebebiyle Zonguldak Sosyal Gelişim Derneği olarak aşure tatlılarımızı Zonguldak halkı ile paylaşmayı arzuladık. 10 Muharrem İslam tarihinde önemli bir tarih, çok önemli olaylar vuku bulmuş. Hz. Nuh'un gemisi bu tarihte karaya oturmuş, Hz. Musa Firavun'un zulmünden kurtularak bu tarihte Kızıldeniz'i yararak karşıya geçmiş, Hz. Yunus'un bu tarihte balığın karnından kurtulduğuna dair rivayetler var, aynı zamanda İslam tarihinde acı bir olay olarak Hz. Hüseyin'in ve 72 Ehl-i Beyt'in şehit edildiği tarih bu tarihtir."

Zonguldak Sosyal Gelişim Derneği, bu anlamlı günü anmak ve toplumsal birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla gerçekleştirdiği aşure dağıtım etkinliği ile halktan büyük ilgi gördü. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zonguldak Etkinlikler Yerel Haberler

MHP'den ''el öpme' eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır

MHP'den '"el öpme" eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır

 En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

 Bakan Şimşek: Vergi paketinde dar gelirliye yönelik hüküm yok

Bakan Şimşek: Vergi paketinde dar gelirliye yönelik hüküm yok

Bakmadan Geçme

Türkiye U19 maçı hangi kanalda? UEFA U19 Avrupa Şampiyonası maçları hangi kanalda, nereden izlenir? Kenan Yıldız Juventus'ta kaç numaralı formayı giyiyor? Kenan Yıldız 10 numaralı formayı mı giyecek? Allan Saint-Maximin kiralık mı, satın alma opsiyonu var mı? Fenerbahçe Allan Saint-Maximin bonservisini aldı mı, kiralık mı? YSK'ye kaç kişi girdi 2024? TYT ve AYT'ye kaç kişi girdi, üniversite sınavına kaç kişi girmişti? Galatasaray KAP bildirimi! SON BİLDİRİMLER! Galatasaray KAP transfer açıklaması nedir? Fenerbahçe KAP bildirimi! SON BİLDİRİMLER! Fenerbahçe KAP açıklaması nedir? Masterchef Enes kimdir, kaç yaşında? Enes Arabacıoğlu kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Zeynep kimdir, kaç yaşında? Zeynep Sena Gültepe kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Onur kimdir, kaç yaşında? Onur Üresin kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Şeyhmus kimdir, kaç yaşında? Şeyhmus Uluğ kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Bera kimdir, kaç yaşında? Bera Altaş kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Şenay kimdir, kaç yaşında? Şenay Salam kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Deniz kimdir, kaç yaşında? Deniz Yılmaz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Hakan kimdir, kaç yaşında? Hakan Dündar kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Rüyada yurt dışına çıkmak, yurt dışına gideceğini görmek ne anlama gelir? Rüyada yurt dışına tatile gitmek, taşınmak anlamı
Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?
title