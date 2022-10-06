Zonguldak haberleri... Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık: Erdemir'de, Tat Metal'de Çalışanların Çocuklarına Spor Yaptırıyoruz Ama Onlardan Maalesef Ereğli'ye Bir Hayır...

Zonguldak haberleri... Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 12 branşta 900 sporcusu bulunan Karadeniz Ereğli Belediyespor’a tüm çağrılara rağmen destek vermeyen Erdemir ve Tat Metal’e tepki gösterdi. Posbıyık, “Erdemir’de çalışanların çocuklarına, Tat Metal’de çalışanların çocuklarına spor yaptırıyoruz ama onlardan maalesef bu Ereğli’ye bir hayır yok” dedi.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 12 branşta 900 sporcusu bulunan Karadeniz Ereğli Belediye spor'a tüm çağrılara rağmen destek vermeyen Erdemir ve Tat Metal'e tepki gösterdi. Posbıyık, "Erdemir'de çalışanların çocuklarına, Tat Metal'de çalışanların çocuklarına spor yaptırıyoruz ama onlardan maalesef bu Ereğli'ye bir hayır yok" dedi.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye meclisinin ekim ayı toplantısında, Erdemir ve Tat Metal'e tepki gösterdi. 12 branşta 900 sporcusu bulunan Karadeniz Ereğli Belediyespor'a Erdemir ve Tat Metal'in destek olmadığını anlatan Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

"Futbol takımımız, çok değerli yönetim kurulu üyeleriyle birlikte maddi, manevi hiçbir şeyi esirgemeden büyük bir mücadele veriyor. Destek veren dostlarımız da var. Ama sponsorluk konusunda bir şey yok. Ne Tatoğlu'ndan bir haber var ne de Erdemir'den. Bize sponsorluk yapan bir tek Ereğli Gemi çıktı. Hakan Şen'e buradan şükranlarımı sunuyorum. Onlarla sponsorluk anlaşması yaptık. Şu anda bir tek o yardım ediyor. Biz Erdemir'deki çalışanların çocuklarına spor yaptırıyoruz, Tatoğlu'nda çalışanların çocuklarına spor yaptırıyoruz ama onlardan maalesef bu Ereğli'ye hayır yok."