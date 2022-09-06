Zonguldak haber! Kdz Ereğli'de Oyuncak Evi'nde Atölye Çalışmaları Başladı

Zonguldak bölgesinden gelen habere göre Kdz. Ereğli Belediyesi Oyuncak Evi Atölyesi, “Bir Yanım Yoga, Bir Yanım Ritim” etkinliği ile kapılarını açtı.

Kdz. Ereğli Belediyesi Oyuncak Evi Atölyesi, "Bir Yanım Yoga, Bir Yanım Ritim" etkinliği ile kapılarını açtı.

Kdz. Ereğli Belediyesi Oyuncak Evi'nin Eylül ayı programı atölye çalışmalarıyla başladı. 3 Eylül Cumartesi günü Yoga Eğitmeni Hülya Çam tarafından Oyuncak Evi bahçesinde düzenlenen "Bir Yanım Yoga, Bir Yanım Ritim" etkinliğinde 4-6 yaş aralığındaki çocuklar birlikte yoga yaparak, müzik eşliğinde dans ettiler. Velilerin takip ettiği etkinlik sonrası çocuklar hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

CUMARTESİ GÜNLERİ ATÖLYE ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Eylül ayı boyunca devam edecek olan Oyuncak Evi Atölye çalışmalarına katılmak isteyen veliler 0372 310 01 44 numaralı telefondan ön kayıt yaptırabilirler. Oyuncak Evi Koordinatörü Melih Tanrıkulu, Eylül ayında Cumartesi günleri atölye çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.

Program şu şekilde:

10 Eylül Cumartesi, Oyun, Oyuncu, Oyuncak

17 Eylül Cumartesi, Hayalimdeki Parkı Tasarlıyorum (Mimari Tasarım Atölyesi)

24 Eylül Cumartesi, Minik İtfaiyeciler Eğitiyoruz