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Zonguldak-Ereğli Karayolu'nda çökme meydana geldi

Yerel Haberler

Zonguldak-Ereğli Karayolu'nda çökme meydana geldi

Zonguldak-Ereğli arası karayolunun bir bölümünde meydana gelen çökme nedeniyle yaklaşık 500 metrelik mesafede trafik tek şeritten veriliyor.

Zonguldak-Ereğli arası karayolunun bir bölümünde meydana gelen çökme nedeniyle yaklaşık 500 metrelik mesafede trafik tek şeritten veriliyor.

Zonguldak-Ereğli arası karayolunun yapımı yaklaşık 5 yıl önce tamamlanırken, yolun bir bölümünde aşırı yağışlar sonrası çökme meydana geldi. Zonguldak istikametinde yol kenarında meydana gelen çökme nedeniyle karayolları ekipleri işaretleme yaparak yaklaşık 500 metre mesafede trafik tek şeritten veriliyor. Sürücüler bir süredir yolun bir bölümünde tek şeritten seyir ederken, yetkililerin bir an önce yolu tamir etmesini istedi. Zonguldak-Ereğli karayolunda özellikle son bahaar ve kış aylarında yoğun sis meydana geldiğini ve işaretlemelerin bile yetersiz kaldığını belirterek, üzücü bir olayın yaşanmaması için yolun bir an önce yapılıp yeniden çift şeritli olarak trafiğe açılmasını beklediklerini ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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