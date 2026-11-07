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Zonguldak Ereğli'de kazada ölen maden işçisi Ahmet Erkan için helallik alındı

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Zonguldak Ereğli'de kazada ölen maden işçisi Ahmet Erkan için helallik alındı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde TTK Kozlu Müessesesi'ndeki vardiyasına giderken trafik kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki maden işçisi Ahmet Erkan toprağa verildi. Erkan için Bayat Köyü'nde helallik alındı, cenazesi öğle namazının ardından defnedildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maden işçisi arkadaşlarıyla birlikte Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'ndeki vardiyasına giderken bulundukları araçla trafik kazası geçiren ve hayatını kaybeden 22 yaşındaki maden işçisi Ahmet Erkan gözyaşları arasında toprağa verildi.

Genç madenci Ahmet Erkan için Kdz. Ereğli Bayat Köyü Karaosmanlar Mahallesi'nde bulunan evinin önünde helallik alındı. Genç madencinin cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından aynı köyde defnedildi.

Cenaze törenine Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri, TTK Kozlu Müessese Müdürü Yusuf Aydın, müessese yöneticileri, genç madencinin mesai arkadaşları, maden işçileri, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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