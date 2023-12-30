Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'dan Yeni Yıl Mesajı

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, yeni yıl mesajı yayımladı.

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, 2024 yılının başta Zonguldak halkı olmak üzere, tüm insanlığa; sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini temenni ederek, açıklamasında şu görüşlerine yer verdi:

"Değerli hemşehrilerim, bir yılı daha acısıyla, tatlısıyla geride bırakarak yeni bir yıla girmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Zonguldak'ımızı daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için yapmış olduğumuz çalışmaların, heyecanı, sevinci ve gururu ile hep birlikte 2023 yılını geride bırakıyoruz. Halkımızın bize verdiği bu onurlu görevi devir aldığımız günden bu yana Zonguldak halkı için gece gündüz mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni projelerimizi ve yatırımlarımızı, hızla hayata geçireceğimiz bir yıl olması için 2024 yılında da gayretle ve aşkla çalışacağız. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da ülke olarak, milletçe birbirimize kenetlenerek, yolumuza var gücümüz ile emin adımlarla devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 2024 yılının, ülkemize, tüm insanlığa ve kıymetli hemşerilerimize başta sağlık olmak üzere barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, kardeşlik ve beraberliğimizin daha da kenetlenmesine vesile olmasını temenni ediyor, sizleri en kalbi duygularım ile muhabbetle selamlıyorum." - ZONGULDAK