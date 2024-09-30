Zonguldak Alaplı Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Zonguldak Alaplı Muhtarlar Derneği olağan genel kurulu, 2 köy muhtarının aday olduğu seçim Alaplı eski tansa binası üzeri kültür salonunun gerçekleşti.

59 muhtarın oy kullanıldığı Seçime giren Alaplı Çamlıbel Köyü Muhtarı Mevcut Dernek başkanı Mithat Mandacı 36 oy, Aşağıdağ Köyü Muhtarı İsmail Sevim 23 oy aldı. Her iki aday kazanan ve kaybedenin olmadığı tek kazanın Alaplı'nın olduğu bir seçim gerçekleştirildiğini dile getiren adaylar dostluğun kazandığını ilan ettiler. - ZONGULDAK