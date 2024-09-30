Üye Girişi
Haberler

Zonguldak Alaplı Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Zonguldak Alaplı Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaplı'da gerçekleştirilen muhtarlar derneği genel kurulunda iki muhtar aday olarak yer aldı. Mevcut başkan Mithat Mandacı 36 oy alarak bir kez daha seçilmiştir. Seçim dostluk mesajlarıyla sona erdi.

Zonguldak Alaplı Muhtarlar Derneği olağan genel kurulu, 2 köy muhtarının aday olduğu seçim Alaplı eski tansa binası üzeri kültür salonunun gerçekleşti.

59 muhtarın oy kullanıldığı Seçime giren Alaplı Çamlıbel Köyü Muhtarı Mevcut Dernek başkanı Mithat Mandacı 36 oy, Aşağıdağ Köyü Muhtarı İsmail Sevim 23 oy aldı. Her iki aday kazanan ve kaybedenin olmadığı tek kazanın Alaplı'nın olduğu bir seçim gerçekleştirildiğini dile getiren adaylar dostluğun kazandığını ilan ettiler. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

zonguldak Alaplı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı

Erdoğan'dan Kabine sonrası İsrail çıkışı! BM'ye yaptığı çağrı bu sefer farklı

 Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

Netanyahu'dan İran'a mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

 Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş

Narin'in babası, ailesini tamamen hayatından çıkarmış
İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine 'soru işareti' koydular

İsraillilerin toplantısından paylaşılan fotoğraf çok şey anlatıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atakan Karazor Türk mü, aslen nereli, tercihi ne oldu? Atakan Karazor kimdir? Fatih Karagümrük İstanbulspor kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Fatih Karagümrük İstanbulspor özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Sümeyye Aziz bulundu mu? Sümeyye Aziz nerede bulundu? Hangi adla satılan bir mutfak gereci vardır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Hangisi 1896'da Atina'da gerçekleştirilen ilk modern olimpiyatlarda verilen ödüllerden biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster! Hangi ikisi tarihî kayıtlara göre birbiriyle hiç karşılaşmamış, yüz yüze görüşmemiştir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Hangisi "ha" kelimesinin sözlük tanımlarından biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! 1966 yapımı "İyi, Kötü ve Çirkin" filminde İyi karakterini hangi oyuncu canlandırmıştır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Kayserispor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Kayserispor Beşiktaş geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Hangisi kelebekler gibi pul kanatlıdır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! 100 metre koşusunda koşucuların vücudunun ilk olarak hangi kısmının bitiş çizgisini geçtiği an, yarışı tamamladıkları kabul edilir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });