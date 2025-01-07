Zeynep Başkan'ın Annesi Zekiye Başkan Hayatını Kaybetti
Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Zeynep Başkan'ın annesi Zekiye Başkan, 84 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze namazı yarın Trabzon'un Sayraç Mahallesi'nde kılınacak.
Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Zeynep Başkan'ın annesi Zekiye Başkan 84 yaşında hayatını kaybetti.
Trabzon'un Tonya ilçesinden çıkarak Karadeniz müziğinin simge isimlerinden biri haline gelen Zeynep Başkan'ın annesinin bir süredir tedavi gördüğü öğrenilirken, Zekiye Başkan'ın cenazesinin yarın ilçeye bağlı Sayraç Mahallesi'nde Çamanbaşı Merkez Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi. - TRABZON