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Zağnos Paşa Camii haziresinde yatan Şehit Yüzbaşı Necati Bey anıldı

Zağnos Paşa Camii haziresinde yatan Şehit Yüzbaşı Necati Bey anıldı
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Zağnos Paşa Camisi haziresinde yatan ve 28 Mart 1915 vefat eden Şehit Yüzbaşı Necati Bey'i kabri başında andı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Zağnos Paşa Camisi haziresinde yatan ve 28 Mart 1915 vefat eden Şehit Yüzbaşı Necati Bey'i kabri başında andı. Anma ziyaretine İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan ve bir manga asker Şehit Yüzbaşının kabrine karanfil bırakarak, dua ettiler.

Balıkesir Zağnos Paşa Camisi haziresinde aile dışında tek bir kabir olan Şehit Jandarma Yüzbaşı Necati Bey, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan ve bir manga asker tarafından ziyaret edildi.

Tümgeneral Nurettin Alkan, "Tarihçi Aydın Ayhan'dan aldığımız bilgi sonucu Zağnos Paşa Camisi önündeki hazirede genellikle Zağnos Paşa'nın ailesinin soyundan gelen şahısların mezarı olduğunu ve burada ailenin dışında sadece Çanakkale Şahidi Yüzbaşı Necati Beyin kabrini yattığı araştırmalar ile bulduğunu açıkladı. Bu anıt mezar, Zağnos Paşa haziresinde yapılmış olan son mezar olduğunu, bu şehidin burada gömülmesinden sonra buraya başka birisi gömülmemiş. Bizde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı olarak Şehit Yüzbaşımızı Balıkesir halkına tanıtmaya karar verdik. Şehit Gönen Jandarma Kumandanı Şehit Yüzbaşı Necati Bey'i kabri başında anacağız. Bu şehit jandarma yüzbaşısına Balıkesir bir vefa borcumuz" şeklinde konuştu.

Zağnos Paşa Camisinde kılınan öğle namazı sonrası Tarihçi Aydın Ayhan, Hoca Salih Dülger, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan ve bir manga jandarma askeri tarafından mezarına karanfil bırakıp dua edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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