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Zafer Soykırlı, Yeşilay Tekirdağ Şubesi Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

Zafer Soykırlı, Yeşilay Tekirdağ Şubesi Başkanlığı'na Yeniden Seçildi
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Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tekirdağ Şubesi'nin 5. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Zafer Soykırlı güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Bağımlılıkla mücadelede farkındalık çalışmalarına devam edileceği belirtildi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tekirdağ Şubesi'nin düzenlenen 5. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Zafer Soykırlı güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

2013 yılında kurulan ve ilk Genel Kurulu'nu gerçekleştiren Yeşilay Tekirdağ Şubesi, tüzüğü gereği her üç yılda bir yapılan Genel Kurul toplantısını dün Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirdi. Bu genel kurul ile 5. faaliyet dönemine başlayan şube, bağımlılıkla mücadelede farkındalık öncülüğünü sürdürecek.

Pandemi dönemi ve kısıtlamalar sırasında görevi devralan Zafer Soykırlı, Yeşilay Tekirdağ Şubesi'nin etkinliğini artırarak önemli çalışmalar yürüttü. Genel kurulda üyelere hitap eden Soykırlı, yeniden seçilmekten onur duyduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"Yaklaşık 105 yıllık köklü geçmişiyle ulusal ve uluslararası başarıları bulunan Yeşilay için 9 yıl önce gönüllü olarak başladığım bu yolda, sizlerin desteğiyle yeniden başkan olarak seçilmekten gurur duyuyorum. Hep birlikte bağımlılıkla mücadelede daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz. Tüm üyelerimize ve Yeşilay dostlarına teşekkür ediyorum." - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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