Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Patat istifa etti

Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Yalçın Patat, görevinden istifa etti.

Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Ahmet Rıfat Uluer'in işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek görevinden ayrılmasının ardından yerine 9 Ocak tarihinde Yalçın Patat getirilmişti. Kısa süre önce göreve getirilen Patat görevinden istifa etti. Patat'ın, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Kayseri'ye ziyaretinden hemen sonra istifa etmesi dikkat çekti.

Boşta kalan Zafer Partisi Kayseri İl Başkanlığı'na kimin getirileceği merak konusu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı