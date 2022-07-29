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Zafer Meydanı şekillenmeye başladı

Zafer Meydanı şekillenmeye başladı

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık ile birlikte Zafer Meydanı ve merkez pazar yerinde incelemelerde bulundu.

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Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık ile birlikte Zafer Meydanı ve merkez pazar yerinde incelemelerde bulundu.

İmalar çalışmaları devam eden ve büyük bir bölümü tamamlanan Zafer Meydanı projesinde, Kütahya'nın simgesi Vazo'nun alt kaidesi ve çevresi düzenleme çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık ile birlikte inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Çalışmaların istenilen zaman diliminden önde gittiğini ifade eden Başkan Işık, çevre esnaflarla da sohbet ederek gösterdikleri sabır için teşekkür etti.

Zafer Meydanı projesi ile birlikte çevre yolların ve yürüyüş alanlarında da yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Işık, son olarak yıkımı ve hafriyat alımı tamamlanan merkez pazar yerini inceledi.

Meydan projesinin 30 Ağustos Zafer Bayramına yetiştirmek istediklerini bir kez daha yineleyen Başkan Işık, emeği geçenlere teşekkür ederek, Kütahyalı hemşehrilerine de gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Murat Arık Alim Işık Kütahya Yerel Haberler

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