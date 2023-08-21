Zafer Haftası'nın gerçekleştirileceği alanlarda hazırlıklar sürüyor

Afyonkarahisar'da Zafer Haftası'nın gerçekleştirileceği alanlarda tören hazırlıkları sürüyor.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde hazırlıkları devam ediyor. Çalışmalarla ilgili kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "25-30 Ağustos Zafer Haftası tören hazırlıkları çerçevesinde şehitliklerimizdeki hazırlıklarımız son hızıyla devam ediyor. Vatan'ın kazanıldığı bu toprakları yapılacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına tüm halkımızı davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR