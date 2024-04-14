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Yüzyıllara meydan okuyan Seyyit Battal Gazi Külliyesi böyle görüntülendi

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Yüzyıllara meydan okuyan Seyyit Battal Gazi Külliyesi böyle görüntülendi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Bizans İmparatorluğu döneminde yapıldığına inanılan Seyyit Battal Gazi Külliyesi'nin güzellikleri dron ile havadan kayıt altına alındı.

Seyitgazi İlçesi'nde bulunan Seyyit Battal Gazi Külliyesi'nin havadan görüntülenen manzaraları kartpostallık kareler oluşturdu. Yüzyıllara meydan okuyan külliyenin Anadolu'nun Bizans İmparatorluğu egemenliği altında bulunduğu 700 yıllarında İslam dininin henüz bölgeye yayılmadığı dönemlerde yapıldığı tahmin ediliyor. Bizans'a karşı yapılan savaşlarda büyük kahramanlıklar gösterdiği ve İslam'ın Anadolu'ya yayılmasında büyük katkısı olduğu bilinen Seyyit Battal Gazi adına 1207 ila 1208 yıllarında Anadolu Selçuklu sultanı 1'inci Alaeddin Keykubad'ın annesi Ümmühan Hatun tarafından yaptırıldığına inanılan tarihi külliye, geçmişe merakı olan turistler için gezilecek önemli bir nokta olarak varlığını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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