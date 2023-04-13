Yüzlerce vatandaşa Ramazan pidesi ücretsiz dağıtıldı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan Ramazan pidesini vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan Ramazan pidesini vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti olan Ramazan pidesi her yıl Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Bu Ramazanda da Yahşihan Belediyesi tarafından başlatılan proje çerçevesinde Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz mahalledeki fırında pideler pişirerek ilçedeki vatandaşlara dağıttı. - KIRIKKALE