Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya hariç), Karadeniz(Sinop hariç), Doğu Anadolu(Van Hariç), Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Adana'nın kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar: Rüzgarın kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı bulutlu 21

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 17

Antalya: Parçalı bulutlu 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 14

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı