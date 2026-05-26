Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Yağışların Rize ve Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları doğuda mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde normaller civarında olacak.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Muğla, Hatay, Çankırı, Gaziantep, Kilis çevreleri, Sakarya'nın güney ve doğusu, Denizli'nin güneyi, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Ankara'nın kuzey kesimleri ile Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının Doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise; Kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 25

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 31

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile batı ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
