Yürek yakan olayda bir kardeş toprakta, diğeri cezaevinde

Manisa'nın Kula ilçesinde geçtiğimiz gün kardeşi tarafından bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Katil zanlısı kardeş ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz gün saat 20.45 sıralarında Kula ilçesi Karataş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Akarsu (28) ile kardeşi U.C.A. (25) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında U.C.A., yanındaki bıçakla ağabeyi Hasan Akarsu'yu ağır yaraladı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akarsu, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Akarsu, ileri tetkik ve tedavi için Salihli'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen genç kurtarılamadı. Hasan Akarsu için Şah Süleyman Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Akarsu'nun ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gencin cenazesi, dualar eşliğinde ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan U.C.A., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
