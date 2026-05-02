Yürek ısıtan mağazada vitrin kedilerin güneşlenme alanı oldu

HATAY (İHA) – Hatay'da sokak kedilerine yuva olan mağazada kediler rahatlıkla gezinebilirken vitrinde güneşlenebiliyorlar. İlgi çeken görüntülerin oluştuğu kedi dostu mağaza, müşterilerden de takdir topluyor.

İskenderun ilçesi Savaş Mahallesinde bulunan 3 katlı giyim mağazasında iş yeri çalışanları sayıları 10'u bulan sokak kedilerine ve mağazaya ait cins kedilere bakıyorlar. Mağazada keyiflerine göre gezebilen kediler, yiyeceklerini, içeceklerini ve barınma ihtiyaçlarını da mağazadan karşılıyorlar. Yürek ısıtan görüntülerin oluştuğu mağazanın reyonunda ve raflarda dolaşan kediler, alışveriş yapanlarında dikkatlerini çekiyorlar. Müşterilerden olumlu dönüş alan mağaza, sokak kedilerine adeta yuva oldu. Kediler için mağazayı ziyaret edenlerin olduğunu söyleyen mağaza çalışanları özellikle 'Leblebi' adlı kedilerinin ün saldığını söyledi.

"Vitrinde yaşayan kedimizin adı Leblebi ve mağazada yaşayan 3 kedimiz var"

Mağazanın kedilerle anılmaya başladığını söyleyen Nuray Esin, "Bu kediler 3 yıl oluyor bizimle birlikte yaşıyorlar. Bu katta 3 tane var, kapıda baktıklarımız da 3 tane. Sayıları değişiyor gelen oluyor, giden oluyor ve sahiplenilen var. Buradan sahiplenmek isteyenler oluyor. Vitrinde yaşayan kedimizin adı Leblebi ve mağazada yaşayan 3 kedimiz var. Badem, Mişa ve Maşa. Siyam kedileri. Onları seven ağırlıkta, resim çekilmeye gelenler var. Özellikle onlar için gelenler var, sevmeyenler için de hassasiyet gösteriyoruz. Depoda özel yerleri var. Kumlarının olduğu, mamalarının olduğu. Genelde 3-4 saat zaten geziniyorlar ve bütün gün uyuyorlar. Vitrinde olan Leblebi'miz var ve insanların en çok tanıdığı kedimiz" dedi. - HATAY

