Yunus Polisinden Örnek Davranış: Kağıt Toplayıcısına Yardım

Yunus Polisinden Örnek Davranış: Kağıt Toplayıcısına Yardım
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir yunus polisi, yokuş aşağıya inmeye çalışan kağıt toplayıcısına yardım ederek örnek bir davranış sergiledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde önceki gün kağıt toplayıcısı bir gencin arabasını yokuş aşağı indirmeye çalıştığı sırada yardımına yunus polisi koştu. Polisin örnek davranışı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Eyüpsultan'da meydana geldi. Alibeyköy'de bir kağıt toplayıcısı genç, içi dolu kağıt toplama arabasıyla, dik bir yokuştan inmeye çalışıyordu. O esnada görevli bir yunus polis durumu fark edip, gencin yardımına koştu. Motorundan inip, gencin arabasını indirmeye yardım eden polis memurunun örnek davranışı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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