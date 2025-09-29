Yükümlülere Boya Badana Eğitimi ve Teşekkür Belgeleri

Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Denetimli Serbestlik yükümlülerinin katılımıyla gerçekleştirilen Boya Badana Geliştirme ve Uyum Eğitimi'nin sonunda yükümlülere teşekkür belgelerini takdim etti. Eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına destek veren projeye Koruma Kurulu da katkı sundu.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen Boya Badana Geliştirme ve Uyum Eğitimi, yükümlülerin topluma yeniden kazandırılması sürecinde önemli bir adım oldu. Eğitim sonunda, yükümlüler İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğiyle belirlenen okulların boya ve badana ihtiyaçlarını karşılayarak eğitime destek verdi. Eğitim kapsamında 8 okulun boya, badana, tadilat ve temizlik işleri gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, 860 sıranın yenilendiği ve 96 dersliğin düzenlendiği projeyi başarıyla tamamlayan yükümlülere teşekkür belgelerini takdim etti. Törende, Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sibel Gümüş, kurs hocası Ziya Taşar ve Milli Eğitim yetkilileri de hazır bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu koordinasyonunda yürütülen proje ile yükümlülerin hem mesleki beceriler kazanmaları hem de toplumsal fayda sağlayacak işlerde görev almaları hedeflendi. Kurul üyeleri, bu tür uygulamaların yükümlülerin topluma uyum sürecine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Başsavcı Eker, törende yaptığı konuşmada, "Yükümlülerimizin hem mesleki gelişim kazanmaları hem de topluma faydalı işler yapmaları bizler için çok kıymetli. Eğitime ve sürece katkı sunan tüm kurumlarımıza, kurs hocamıza, Koruma Kurulu üyelerimize ve yükümlülerimize teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA