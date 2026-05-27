Yüksekova'da vatandaşlar bayram namazı sonrası mezarlıklara akın etti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kurban bayramı nedeniyle vatandaşlar, mezarlıklara akın etti.

İlçenin Orman ve Akalın mahallelerinde bulunan mezarlıklar, Kurban bayramının ilk gününde vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Bayram namazından sonra camilerden çıkan vatandaşlar, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua etti. Yakınlarının mezarları başında dua eden vatandaşlar, bayramlarda ilk işlerinin mezarlık ziyareti yapmak olduğunu aktardı. - HAKKARİ

