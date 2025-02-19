İstanbul'da vorteks radara yansıdı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

İstanbul'da vorteks radara yansıdı
Yenidoğan davasında yargılanan doktorlar meslekten 3 yıl men edildi

Türkiye'nin konuştuğu dava sürerken Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine çok sert yanıt

"Ey TÜSİAD" diye söze başladı, devamında çok sert ifadeleri var
Erdoğan'ın yanıtsız bıraktığı İmamoğlu sorusu

Koridorda mikrofon uzattılar: İmamoğlu ile yarışmaya ne dersiniz?

Yozgat Valisi'nin Küçük Çocukla Eğlenceli Tatil Pazarlığı

Yozgat Valisi'nin Küçük Çocukla Eğlenceli Tatil Pazarlığı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, şehir hastanesi ziyaretinde bir çocukla yaptığı gülümseten diyalogla dikkat çekti. Çocuğun kar tatili isteğine esprili bir yanıt veren Vali, sosyal medyadan gelen tatil taleplerine de göndermede bulundu.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ile küçük çocuğun tatil pazarlığı gülümsetti.

Yozgat Valisi Özkan'ın şehir hastanesini ziyareti sırasında yaşanan samimi bir diyalog herkesi gülümsetti.

Vali Özkan, küçük bir çocukla sohbet ederken, çocuğun kar tatili isteğine esprili bir şekilde yanıt verdi. Aynı zamanda sosyal medyadan gelen tatil taleplerine de gönderme yaptı. Bu samimi diyalog herkesi gülümsetti. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Deprem uzmanı bir ilimizi uyardı: Volkanik patlama tehlikesi var
img

Arda'nın yeni hocası belli gibi! Bu isme çok şaşıracaksınız
img

7 çocuk annesine 6 kurşun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanıt bile vermeyecekler! TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçeye ret

TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçeye ret
Sahte zeytinyağı nasıl ayırt edilir? İşin uzmanı püf noktasını anlattı

Sahte zeytinyağı nasıl ayırt edilir? İşin uzmanı püf noktasını anlattı
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu: Keşke en kısa zamanda ölsem

Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu
Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı

Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı
16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü: Elinde uygunsuz görüntülerim vardı

16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.