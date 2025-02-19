Yozgat Valisi'nin Küçük Çocukla Eğlenceli Tatil Pazarlığı
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, şehir hastanesi ziyaretinde bir çocukla yaptığı gülümseten diyalogla dikkat çekti. Çocuğun kar tatili isteğine esprili bir yanıt veren Vali, sosyal medyadan gelen tatil taleplerine de göndermede bulundu.
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ile küçük çocuğun tatil pazarlığı gülümsetti.
Yozgat Valisi Özkan'ın şehir hastanesini ziyareti sırasında yaşanan samimi bir diyalog herkesi gülümsetti.
Vali Özkan, küçük bir çocukla sohbet ederken, çocuğun kar tatili isteğine esprili bir şekilde yanıt verdi. Aynı zamanda sosyal medyadan gelen tatil taleplerine de gönderme yaptı. Bu samimi diyalog herkesi gülümsetti. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel