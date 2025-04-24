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Yozgat'ta Yemlik Otu Bereketi

Yozgat'ta Yemlik Otu Bereketi
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Yozgat'ta doğadan toplanan ve sağlık açısından birçok faydası olduğu bilinen yemlik otu, özellikle cilt sorunları ve kalp-damar hastalıkları riskini azaltmasıyla dikkat çekiyor. Yerel halk, yemlik otunu yufka ekmekle tüketmeyi tercih ediyor.

Yozgat'ta yemlik otu bereketi

YOZGAT - Yozgat'ta bazı rahatsızlıklara iyi geldiği belirtilen yemlik otunu ilkbaharda doğadan toplayan vatandaşlar, severek tüketiyor.

Genellikle İç Anadolu Bölgesi'nde tüketilen ve Yozgat halkı tarafından da çok sevilen yemlik otuna her yerde rastlamak mümkün. Pek çok faydası olduğu belirtilen yemlik otu, ciltteki sivilce izlerini ve lekelerini tedavi edici etkiye sahip olduğu, kolesterolü düzenlediği, kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini minimuma indirdiği, tansiyonu düzenlemeye yardımcı olması ile biliniyor.

"Yemlik otunu yufka ekmekle yeriz"

Yozgat'ta eşiyle birlikte yemlik otu toplayan Zeynep Ertuğrul, aslen Adanalı olmasına rağmen 15 senedir Yozgat'ta yaşadığını, yemlik otunu oldukça sevdiğini ve tükettiğini ifade etti. Ertuğrul, "Bunu yıkarız, temizler tuzlarız. Yufka ekmekle yeriz. Dürüm deriz, bazı yerlerde de sokum denilir. Böyle yeriz. Ara öğünlerde tüketiriz. Nisan ayında olur. 1 ay mühleti var. Yağışların etkisi olmuş. Sağlık açısından da her şeye faydalı derler. Organları temizler derler. Büyüklerimizden öyle duyduk" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Yerel
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