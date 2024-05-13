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Yozgat'ta Vatandaşlar Yağmur İçin Dua Etti

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Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Arpaç köyünde vatandaşlar, soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle yağmur için dua etti. Camilerde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu ve yağmur duası yapıldı.

Meteoroloji verilerine göre soğuk ve yağışlı havanın etkili olması beklenen Yozgat'ta, Çekerek ilçesine bağlı Arpaç köyünde vatandaşlar yağmur için dua etti.

Çekerek'in Arpaç köyünde baharın gelmesiyle yağmur bekleyen vatandaşlar, camilerde kuraklığın sona ermesi için dua etti. Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren ve hava sıcaklığının 10 dereceye kadar düştüğü kentte, vatandaşlar yağmur yağması için semaya el açtı. Köyün cami imam hatibi ve ilçe müftülüğü din görevlilerinin de katıldığı programda Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlidi Şerifler okundu, yağmur yağması için dua edildi. Yağmur duasına katılan vatandaşlara yemek ikram edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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